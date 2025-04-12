Посмотрите на картинку и определите, какой автомобиль нарушает ПДД Украины.

Тесты на знание ПДД полезно проходить даже тем, кто уже много лет уверенно сидит за рулем. Ведь со временем правила забываются. А знание дорожных знаков и разметки однажды может помочь избежать аварии или даже спасти жизнь.

Мы подготовили непростой тест на ПДД, который не могут решить даже некоторые опытные водители. Испытайте себя и попробуйте ответить, кто на картинке едет не по правилам.

Сложный тест на знание ПДД

На картинке изображены два автомобиля, которые хотят выехать из правой полосы в левую. На дороге нет светофора и поворотов, но впереди находится железная дорога со шлагбаумом, а также ещё один автомобиль, что не собирается перестраиваться.

Видео дня

Выберите один вариант ответа:

нарушает водитель №1; нарушает водитель №2; оба нарушают; оба едут по правилам.

Внимательно рассмотрите картинку и обстановку на полосе. Также обратите внимание на разметку. Если вы сможете пройти этот тест на знание знаков ПДД, то вы - мудрый водитель.

Разбор задачи

Рассмотрим знаки на дороге. Перед желтым автомобилем установлен знак 1.27 "Железнодорожный переезд со шлагбаумом". Такой участок дороги считается особенно опасным, поэтому на нем действуют более строгие правила - например, запрещается обгон.

Однако в показанной на картинке ситуации автомобили не намерены обгонять друг друга, а просто хотят перестроиться из правой полосы в левую на дороге одного направления. Знак 1.27 такой маневр не запрещает, поэтому оба водителя едут по правилам.

Однако помимо железнодорожного переезда нужно также обратить внимание на дорожную разметку. Автомобиль №1 хочет перестроиться в соседнюю полосу, пересекая разметку 1.6 "Линия приближения", которую можно переезжать.

Однако за синим автомобилем начинается разметка 1.1 "Узкая сплошная линия". Её переезжать нельзя:

"Линию 1.1 пересекать запрещается. Как исключение, при условии обеспечения безопасности дорожного движения, разрешается пересекать линию 1.1 для объезда недвижимого препятствия, а также обгона одиночных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/час."

Поскольку в этой ситуации обгон запрещен, у водителя синего автомобиля нет возможности перестроиться, не нарушив при этом закон.

Таким образом, правильный ответ теста на знаки ПДД: вариант 2 - водитель №2 нарушает правила.

Напомним, с 24 марта в Украине улучшится автофиксация нарушений ПДД. На дорогах установят 40 новых камер в 12 разных областях.

Вас также могут заинтересовать новости: