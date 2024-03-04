Узнайте, откуда надо начинать мыть пол в доме и как правильно это делать.

Нравится вам это или нет, но мытье полов - это необходимая работа, позволяющая убедиться, что ваш дом сияет чистотой. Но если вы думаете, что у вас есть отработанный метод мытья полов, возможно, вам придется подумать еще раз. Эксперт рассказывает, как правильно мыть полы, чтобы получить идеально чистую поверхность.

Чем и как мыть полы дома - проверенное средство

Одни хозяйки любят мыть полы чистой водой без добавления какой-либо "химии", другие предпочитают все-таки наливать определенные средства, чтобы продезинфицировать поверхность пола и создать в помещении приятный аромат.

Делимся советом, чем мыть полы - рекомендуем хорошее моющее средство, которое выполняет сразу две задачи - дарит шикарный запах и хорошо очищает пол:

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2 ст.л белизны;

1 ст.л уксуса;

2-3 ст.л средства для мытья полов.

Это количество ингредиентов подойдет для ведра объёмом 5 литров. Белизна шикарно дезинфицирует пол, но с ней важно не переборщить, иначе специфический запах не выветривается очень долго. Уксус нужен, чтобы "убить" бактерии и придать полу глянцевый блеск, а средство для мытья полов - это, скорее, приятный бонус для пущей чистоты и аромата.

Ранее мы говорили о том, что надо добавлять в воду, чтобы блестел пол, кроме вышеперечисленных ингредиентов.

Как лучше всего мыть пол - интересный лайфхак

Профессиональный уборщик рассказал, что многие люди моют полы неправильно - остается много грязи, даже если на уборку было потрачено "прилично" времени. Эксперт по уборке говорит, что всё дело в неправильной швабре. По ее словам, понимание, как мыть полы, чтобы они были чистыми, приходит, когда вы используете эффективный "инструмент".

Самый худший выбор - это швабра с губкой. Она разносит грязь по квартире, ее невозможно вымыть дочиста, поэтому вы вряд ли получите хороший результат - после уборки все равно останется много мусора.

То есть, главный совет, который дает Донна о том, как правильно мыть пол, чтобы не было разводов - это купить себе швабру с тряпкой из микрофибры. Только так можно действительно качественно вымыть пол, к тому же - необходимо выполнять круговые движения, как бы намыливая поверхность, а не водить шваброй вперед-назад. Достаточно будет 1 раз вымыть пол, затем тщательно прополоскать тряпку, поменять воду и снова вымыть пол. Вуаля - вы увидите, что вода после второго раза будет заметно чище, чем если бы вы использовали швабру с губкой.

Этот совет идеально подходит для тех, кто не знает, чем мыть пол, чтобы носки были чистыми, и постоянно стирает их или даже выбрасывает. Кроме того, всегда приятнее пройтись босыми ногами по чистому полу, чем регулярно обувать тапочки и разносить мусор по квартире.

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