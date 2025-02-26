Для выпечки часто нужен разрыхлитель, но не всегда удается его найти на кухне.

Опытные хозяйки знают, что большинство рецептов из теста предполагают использование разрыхлителя. Этот белый порошок необходим, чтобы мука стала воздушнее, а выпечка получилась более мягкой.

Однако если вы уже в процессе готовки обнаружили, что заветного ингредиента нет, это не должно стать проблемой. Как сделать разрыхлитель в домашних условиях - далее в материале.

Как сделать разрыхлитель для теста - рецепт

Прежде чем начинать смешивать ингредиенты, надеясь получить нужный состав, важно понимать, что же такое этот самый разрыхлитель. Магазинный продукт называют по-другому называют пекарским порошком, как правило, он делается из муки или крахмала, соды и лимонной кислоты, а также различных добавок. Пропорции в производственных масштабах подобраны настолько правильно, что вам, как потребителю, ничего не нужно делать, кроме как вскрыть пакет и высыпать нужное количество порошка в тесто.

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Домашний разрыхлитель будет сделан вашими руками только из знакомых компонентов, на результате это не отразится, надо точно позволит сэкономить время, нервы и деньги - самодельный вариант всегда дешевле.

Запоминайте, как сделать разрыхлитель из соды и лимонной кислоты:

отмерить две чайных ложки соды и одну чайную ложку лимонной кислоты;

смешать их в одной емкости;

добавить в тесто.

Из указанных ингредиентов получится сделать одну столовую ложку разрыхлителя, но если вам хочется приготовить белый порошок впрок, рецепт придется немного изменить - добавить еще один компонент и увеличить количество составляющих.

Попробуйте взять три чайных ложки соды, просеянных через сито, полторы чайных ложки лимонной кислоты и шесть чайных ложек муки или крахмала. Все ингредиенты нужно перемешать между собой, пересыпать в сухую стеклянную банку и плотно закрыть крышкой. Такой домашний разрыхлитель можно хранить в сухом прохладном и темном месте, например, в кухонном шкафу, и по необходимости добавлять в тесто.

Как сделать разрыхлитель самому, если дома есть только сода

Очень часто хозяйки вместо покупного разрыхлителя используют обычную соду или гасят ее уксусом. На самом деле, есть еще более результативный вариант - вместо уксуса брать лимонную кислоту. Выпечка тогда будет пышнее, да и с пропорциями угадать легче, ведь никому не хочется, чтобы тесто "отдавало" кислотой.

Запомните, что если вы используете одну только соду, пропорция должна быть 1:50 - одна часть соды на пятьдесят частей муки. Если будете гасить уксусом, то кладите два ингредиента в пропорции 1:1, например, одну чайную ложку соды, гашенную одной чайной ложкой уксуса. Помните, что при несоблюдении пропорции тесто будет неприятно пахнуть одним из ингредиентов, но если вы сделаете все правильно, никакого постороннего аромата или привкуса не заметите.

В целом, вы абсолютно точно должны знать, как гасить соду для разных видов выпечки - всегда ли нужно ее гасить, в каких случаях лучше всыпать без кислоты и от чего это зависит. Только так у вас получится постоянно готовить шикарные десерты.

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