По словам эксперта, нужно создать такие условия вблизи дома, чтобы грызунов не привлекало поселиться там.

С приближением холодов мыши, крысы и белки могут проникнуть в ваш дом. Это может привести к тому, что они могут грызть провода, шумно царапаться и свивать гнезда из того, что найдут в доме, пишет The Independent.

"Важнейшими факторами в их жизни являются еда, вода и убежище. Если вы сможете контролировать эти вещи, это будет более успешным, чем химикаты, ароматизаторы и различные растения", - объяснил руководитель технической академии компании Rentokil, занимающейся борьбой с вредителями, Пол Блэкхерст.

По его словам, некоторые животные могут найти убежище в саду, однако другие будут искать более теплые и сухие места.

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"В мире садоводства есть полевая мышь или лесная мышь. Им, как правило, нравится теплее и немного суше, но они будут рады жить и на улице. У меня в саду есть небольшой уголок дикой природы, и там живет лесная мышь, которая вполне счастливо живет там зимой, приходя к кормушке для птиц", - рассказывает эксперт.

В то же время Блэкхерст предупредил, что домашние мыши отличаются:

"Они постоянно размножаются в течение года, им нужно тепло и сухость, и они не хотят находиться в заборах, бревнах или кучах древесины. Они хотят быть в вашем доме".

Поэтому эксперт рассказал, что можно сделать, чтобы незваные дикие животные не искали убежища в вашем доме.

Обрезать нависающие деревья

Специалист предупредил, что серые белки могут нанести много вреда, если попадут на крышу.

"Они могут нанести большой вред чердачным помещениям, прогрызая изоляцию, создавая большое гнездо, которое называется "дрей". Если они собираются попасть внутрь, то они попадут на высоте крыши через щели в подкровельном пространстве, поэтому закройте их сеткой", - советует эксперт.

По его словам, в таком случае нужно обрезать нависающие деревья, кусты и передвинуть обои, чтобы уменьшить вероятность доступа белок.

Закрывайте двери и щели

"Убедитесь, что двери в хозяйственные помещения остаются закрытыми, когда они не используются, и помните о временах года. Если вы знаете о щелях, заклейте их как можно лучше, если это безопасно. Если у вас есть воздушная прослойка, не могли бы вы закрыть ее сеткой, которая не остановит поток воздуха? Подумайте, как вы можете закрыть эти щели, не подвергая свой дом опасности", - рекомендует Блэкхерст.

Он рассказал, что садовые мыши могут пролезать сквозь щель в 6 мм.

"Иногда я нахожу гнездо в своем сарае. Это меня не беспокоит. Я вполне счастлив, что они там есть. Однажды я нашел одну, которая свила гнездо в ящике моего сарая. Она порвала лишь кусочек садового руна и перчатку", - поделился эксперт своим опытом.

Осторожно храните корм для птиц

По словам специалиста, диких животных привлекают кормушки для птиц, которые могут быть рядом с домом.

"Эта еда будет привлекать других животных, например, крыс, которые в это время года будут пытаться попасть в ваш дом. Если вы храните корм для птиц у себя дома или в гараже или сарае, старайтесь хранить его в металлическом контейнере с надёжной крышкой и всегда убирайте любые разливы", - подчеркнул эксперт.

Другие советы экспертов

Ранее опытный эксперт назвала три способа, как избавиться от грызунов в своем саду. По ее словам, для этого можно использовать мяту, мыло или отказаться от метода мульчирования, который помогает удобрять растения, однако привлекает крыс.

Также другой эксперт назвал 5 растений, которые помогут отпугнуть крыс от сада и дома. Среди этих растений есть лаванда, нарциссы, чеснок и другие.

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