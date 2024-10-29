Что приготовить из фарша, кроме котлет и тефтелей / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Котлеты или тефтели чаще всего готовят из фарша хозяйки. Когда нужно на скорую руку - макароны по-флотски. Собственно, на этом все блюда из фарша и заканчиваются - хотя их на самом деле больше. Рассказываем, что можно приготовить еще.

Простая картофельная запеканка с фаршем

Популярностью у хозяек пользуются блюда из фарша в духовке, картофельная запеканка - одно из таких. Приготовить ее сможет даже неопытный кулинар.

Ингредиенты:

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  • 1,5 кг картошки;
  • 1/4 пачки сливочного масла (50 г);
  • 1 яйцо;
  • 0,5 кг фарша;
  • 200 г лука;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 100 г твердого сыра;
  • 0,5 ч. л. соли для фарша + соль по вкусу для картошки;
  • масло растительное.

Как готовится картофельная запеканка с фаршем в духовке

Картофель нужно почистить и отварить (солить в конце варки), помять. Измельченный лук смешать с фаршем, добавить соль, обжарить на масле, в конце положить мелко рубленный чеснок.

Остывшее пюре смешать с сырым яйцом. В форму для запекания положить половину пюре, затем - обжаренный фарш, а на него - вторую часть пюре. Сверху присыпать натертым сыром. Запекать в духовке около 20 минут при 200°С.

Оригинальные "гнезда" из фарша

Обычно готовят "гнезда" из фарша в духовке, но можно запечь и на сковороде. На это блюдо уходит всего полчаса времени.

Ингредиенты:

  • 500 г фарша;
  • 1 луковица;
  • 1 яйцо;
  • соль и черный молотый перец;
  • "гнезда" из макарон - 8-10 шт.;
  • подсолнечное масло;
  • 1 зубчик чеснока;
  • твердый сыр;
  • зелень.

Для соуса:

  • 180 г сметаны;
  • 1 ст. л. томатной пасты;
  • 300 мл воды (горячей);
  • соль;
  • базилик сушеный (по желанию).

Как приготовить "гнезда" с фаршем

Фарш смешать с измельченным луком, добавить яйцо, соль, перец, все перемешать. Сделать фрикадельки размером под макаронное "гнездо". Макаронные "гнезда" выложить на сковородку с маслом. Поверх положить фрикадельки.

Для соуса смешать сметану, томат-пасту и воду, посолить, добавить базилик (по желанию), перемешать. Вылить на сковородку, готовить под крышкой 20-25 минут. В конце готовки поспать натертым сыром, рубленым чесноком и зеленью. Снова накрыть крышкой на пару минут - сыр должен расплавиться.

Сытный пирог с фаршем

Еще одна идея, что приготовить из фарша в духовке - закрытый пирог. Тесто для него готовится просто, а выпечка получается очень сытной.

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира;
  • 2 яйца;
  • 1 стакан муки;
  • 0, 5 ч. л. соли;
  • 0,5 ч. л соды.

Для начинки:

  • 300 г фарша;
  • 1 луковица;
  • соль, черный молотый перец (другие специи).

Как готовить пирог с фаршем в духовке

В кефир добавить соду, перемешать, оставить на 5 минут. Посолить, вбить яйцо и всыпать муку. Перемешать. Фарш соединить с измельченным луком, обжарить.

Форму для выпечки выложить пергаментом и вылить тесто (чуть больше половины). Сверху положить фарш и разровнять. Затем аккуратно залить тестом, которое осталось.

Посыпать по желанию кунжутом. Выпекать в разогретой до 180°С духовке около 40 минут.

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