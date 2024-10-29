Котлеты или тефтели чаще всего готовят из фарша хозяйки. Когда нужно на скорую руку - макароны по-флотски. Собственно, на этом все блюда из фарша и заканчиваются - хотя их на самом деле больше. Рассказываем, что можно приготовить еще.
Простая картофельная запеканка с фаршем
Популярностью у хозяек пользуются блюда из фарша в духовке, картофельная запеканка - одно из таких. Приготовить ее сможет даже неопытный кулинар.
Ингредиенты:
- 1,5 кг картошки;
- 1/4 пачки сливочного масла (50 г);
- 1 яйцо;
- 0,5 кг фарша;
- 200 г лука;
- 3 зубчика чеснока;
- 100 г твердого сыра;
- 0,5 ч. л. соли для фарша + соль по вкусу для картошки;
- масло растительное.
Как готовится картофельная запеканка с фаршем в духовке
Картофель нужно почистить и отварить (солить в конце варки), помять. Измельченный лук смешать с фаршем, добавить соль, обжарить на масле, в конце положить мелко рубленный чеснок.
Остывшее пюре смешать с сырым яйцом. В форму для запекания положить половину пюре, затем - обжаренный фарш, а на него - вторую часть пюре. Сверху присыпать натертым сыром. Запекать в духовке около 20 минут при 200°С.
Оригинальные "гнезда" из фарша
Обычно готовят "гнезда" из фарша в духовке, но можно запечь и на сковороде. На это блюдо уходит всего полчаса времени.
Ингредиенты:
- 500 г фарша;
- 1 луковица;
- 1 яйцо;
- соль и черный молотый перец;
- "гнезда" из макарон - 8-10 шт.;
- подсолнечное масло;
- 1 зубчик чеснока;
- твердый сыр;
- зелень.
Для соуса:
- 180 г сметаны;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- 300 мл воды (горячей);
- соль;
- базилик сушеный (по желанию).
Как приготовить "гнезда" с фаршем
Фарш смешать с измельченным луком, добавить яйцо, соль, перец, все перемешать. Сделать фрикадельки размером под макаронное "гнездо". Макаронные "гнезда" выложить на сковородку с маслом. Поверх положить фрикадельки.
Для соуса смешать сметану, томат-пасту и воду, посолить, добавить базилик (по желанию), перемешать. Вылить на сковородку, готовить под крышкой 20-25 минут. В конце готовки поспать натертым сыром, рубленым чесноком и зеленью. Снова накрыть крышкой на пару минут - сыр должен расплавиться.
Сытный пирог с фаршем
Еще одна идея, что приготовить из фарша в духовке - закрытый пирог. Тесто для него готовится просто, а выпечка получается очень сытной.
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира;
- 2 яйца;
- 1 стакан муки;
- 0, 5 ч. л. соли;
- 0,5 ч. л соды.
Для начинки:
- 300 г фарша;
- 1 луковица;
- соль, черный молотый перец (другие специи).
Как готовить пирог с фаршем в духовке
В кефир добавить соду, перемешать, оставить на 5 минут. Посолить, вбить яйцо и всыпать муку. Перемешать. Фарш соединить с измельченным луком, обжарить.
Форму для выпечки выложить пергаментом и вылить тесто (чуть больше половины). Сверху положить фарш и разровнять. Затем аккуратно залить тестом, которое осталось.
Посыпать по желанию кунжутом. Выпекать в разогретой до 180°С духовке около 40 минут.