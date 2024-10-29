Рассказываем, что можно приготовить из фарша, если на котлеты вы уже смотреть не можете (и такое, оказывается, бывает).

Котлеты или тефтели чаще всего готовят из фарша хозяйки. Когда нужно на скорую руку - макароны по-флотски. Собственно, на этом все блюда из фарша и заканчиваются - хотя их на самом деле больше. Рассказываем, что можно приготовить еще.

Простая картофельная запеканка с фаршем

Популярностью у хозяек пользуются блюда из фарша в духовке, картофельная запеканка - одно из таких. Приготовить ее сможет даже неопытный кулинар.

Ингредиенты:

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1,5 кг картошки;

1/4 пачки сливочного масла (50 г);

1 яйцо;

0,5 кг фарша;

200 г лука;

3 зубчика чеснока;

100 г твердого сыра;

0,5 ч. л. соли для фарша + соль по вкусу для картошки;

масло растительное.

Как готовится картофельная запеканка с фаршем в духовке

Картофель нужно почистить и отварить (солить в конце варки), помять. Измельченный лук смешать с фаршем, добавить соль, обжарить на масле, в конце положить мелко рубленный чеснок.

Остывшее пюре смешать с сырым яйцом. В форму для запекания положить половину пюре, затем - обжаренный фарш, а на него - вторую часть пюре. Сверху присыпать натертым сыром. Запекать в духовке около 20 минут при 200°С.

Оригинальные "гнезда" из фарша

Обычно готовят "гнезда" из фарша в духовке, но можно запечь и на сковороде. На это блюдо уходит всего полчаса времени.

Ингредиенты:

500 г фарша;

1 луковица;

1 яйцо;

соль и черный молотый перец;

"гнезда" из макарон - 8-10 шт.;

подсолнечное масло;

1 зубчик чеснока;

твердый сыр;

зелень.

Для соуса:

180 г сметаны;

1 ст. л. томатной пасты;

300 мл воды (горячей);

соль;

базилик сушеный (по желанию).

Как приготовить "гнезда" с фаршем

Фарш смешать с измельченным луком, добавить яйцо, соль, перец, все перемешать. Сделать фрикадельки размером под макаронное "гнездо". Макаронные "гнезда" выложить на сковородку с маслом. Поверх положить фрикадельки.

Для соуса смешать сметану, томат-пасту и воду, посолить, добавить базилик (по желанию), перемешать. Вылить на сковородку, готовить под крышкой 20-25 минут. В конце готовки поспать натертым сыром, рубленым чесноком и зеленью. Снова накрыть крышкой на пару минут - сыр должен расплавиться.

Сытный пирог с фаршем

Еще одна идея, что приготовить из фарша в духовке - закрытый пирог. Тесто для него готовится просто, а выпечка получается очень сытной.

Ингредиенты:

1 стакан кефира;

2 яйца;

1 стакан муки;

0, 5 ч. л. соли;

0,5 ч. л соды.

Для начинки:

300 г фарша;

1 луковица;

соль, черный молотый перец (другие специи).

Как готовить пирог с фаршем в духовке

В кефир добавить соду, перемешать, оставить на 5 минут. Посолить, вбить яйцо и всыпать муку. Перемешать. Фарш соединить с измельченным луком, обжарить.

Форму для выпечки выложить пергаментом и вылить тесто (чуть больше половины). Сверху положить фарш и разровнять. Затем аккуратно залить тестом, которое осталось.

Посыпать по желанию кунжутом. Выпекать в разогретой до 180°С духовке около 40 минут.

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