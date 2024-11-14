Убийство произошло в окрестностях села Терны Лиманской громады.

В Донецкой области российские оккупанты расстреляли гражданскую женщину. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Отмечается, что 10 ноября в окрестностях села Терны Лиманской общины представители армии РФ совершили нападение на мирную жительницу. Женщина шла по улице, когда российские военные открыли по ней огонь. В результате выстрела из стрелкового оружия она погибла на месте.

В Офисе генпрокурора уточнили, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры ведется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины):

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"Сейчас проводятся оперативные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии и идентификации погибшей. Досудебное расследование осуществляет ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях".

Военные преступления россиян

Как сообщал УНИАН, на днях россияне казнили безоружных воинов ВСУ в Курской области. Как сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец, он уже направил письма в ООН и Международный комитет Красного креста относительно этого преступления.

Ранее стало известно, что россияне расстреляли пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении. Эти действия являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как международное преступление, подчеркнули в Офисе генпрокурора.

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