Павильон получил значительные повреждения в результате обстрела.

Российские оккупанты совершили очередной обстрел украинских городов в ночь на среду, 13 ноября. На этот раз пострадала украинская столица. Вследствие вражеского удара значительные разрушения получил съемочный павильон популярного украинского шоу "МастерШеф" в Киевской области.

Новость об этом обнародовали на Instagram-странице телеканала СТБ. Представители проекта показали в сети кадры последствий российской атаки. В сообщении указано, что повреждения получили только помещения, среди людей, к счастью, никто не пострадал.

"В результате очередного вражеского обстрела получил значительные повреждения наш легендарный павильон "МастерШеф". Тот самый родной дом проекта, в котором с самого первого сезона создавались лучшие украинские гастрономические истории и зажигались любимые страной звезды кулинарии. Страна-террорист продолжает свои попытки разрушить все, что создается с любовью", - написали представители СТБ.

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На фото, которые распространили в сети, видно, что захватчики повредили забор, комнаты павильона, кухню, где обычно проходили съемки. В СТБ добавили, что помещение было полностью адаптировано к условиям полномасштабного вторжения. В частности, там обустроили два укрытия, где находилась команда шоу и участники во время воздушных тревог.

За время большой войны было отснято 4 сезона легендарного шоу, а в последнее время создатели "МастерШеф" готовились к съемкам новой части проекта. После повреждения россиянами съемочной площадки команда телеканала работает над восстановлением помещения, чтобы вернуться к созданию нового сезона.

"Уже сейчас вся команда проекта и телеканала СТБ продолжает работать и ищет лучшие решения, чтобы как можно быстрее восстановить возможности к производству. Нам может понадобиться время и новые решения. Однако, как и всегда, с украинцами, СТБ и любовью - возможно все. Восстановим, найдем другой способ, применим все упрямство и креатив, но 15-й сезон "МастерШеф" обязательно состоится", - говорится в заявлении телеканала.

Напомним, ранее звезды эмоционально отреагировали на ночную атаку оккупантов по городам Украины. Они выразили свои соболезнования родным погибших.

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