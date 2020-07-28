В Днепре посреди улицы отловили полутораметровую змею (фото, видео)

Спасатели отловили змею и вывезли за пределы города.

В Днепре в одном из дворов многоэтажки жильцы обнаружили змею.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как отмечается, по прибытию к месту происшествия, возле одного из подъездов 5-этажного жилого дома спасатели обнаружили 1,5-метровое пресмыкающееся.

"С помощью специального инструмента, специалисты ГСЧС отловили змею и вывезли за пределы населенного пункта", - говорится в сообщении.

С жителями спасатели провели разъяснительную работу по мерам безопасности в случае выявления пресмыкающихся.

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