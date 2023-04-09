Специалисты продолжают разбор завалов, ищут третьего человека.

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 9 апреля, снова ударили по Запорожью. В результате атаки россиян погибли два человека, в том числе ребенок.

"Ночью две рашистские ракеты попали в один из частных секторов города. Животные разрушили один дом. Еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли. К настоящему времени известно, что, к большому сожалению, погибли два человека - мужчина и ребенок 2012 года рождения, ушедший из жизни в карете скорой помощи", - говорится в сообщении секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram-канале.

При этом он отметил, что продолжается разбор завалов, ведь там проживали три человека.

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Кроме того, одну женщина госпитализировали, а еще одному человеку оказали медицинскую помощь на месте.

"Пока улица отключена от газа и электричества. Работают все соответствующие службы. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки", - подытожил чиновник.

Ракетный удар россиян по Запорожью 22 марта - что известно

22 марта 2023 года россияне ударили по Запорожью ракетами. Всего выпустили шесть ракет, одна из которых попала между двумя жилыми домами. В результате атаки пострадали 37 человек, а еще двое погибли.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Россия будет отвечать за подлый удар по домам в Запорожье.

6 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали пособника оккупантов. Мужчина передавал информацию о последствиях ракетного удара по многоэтажному дому в Запорожье 22 марта.

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