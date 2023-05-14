Сегодня российские оккупанты неоднократно обстреливали населенные пункты Запорожской области. Всего пострадали 6 человек.

Российские захватчики 14 мая обстреляли территорию Запорожской области. В частности, в результате атаки по Приморскому пострадали 6 местных жителей, среди них малолетний ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Запорожья.

"Во время прямого попадания в дом 30-летний мужчина получил минно-взрывные травмы, сейчас в тяжелом состоянии. Еще трое получили ранения, среди них 7-летняя девочка", - рассказал он.

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Позже Малашко сообщил, что вследствие очередных военных преступлений, совершенных Россией, в больнице умер 24-летний парень, который получил ранения при обстреле Приморского, и находился в крайне тяжелом состоянии.

"30-летний мужчина до сих пор в тяжелом состоянии. Трое, в том числе ребенок - средней тяжести. Одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно", - добавил глава ОВА.

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Как известно, сегодня оккупанты неоднократно обстреливали населенные пункты Запорожской области.

Ранее глава Запорожской ОВА сообщал, что оккупанты ударили по Новояковлевке, полностью разрушен дом, в котором пострадала 48-летняя женщина - она доставлена в медицинское учреждение. Кроме того, загорелся сельский магазин, повреждены жилые дома.

Также в Гуляйполе вражеский удар пришелся рядом с медицинским учреждением, есть разрушения.

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