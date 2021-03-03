Девушка записывала и выкладывала в интернет ролики со своими издевательствами над животными, а также порнографические фото и видео вместе со своим сожителем.

Вольнянский районный суд вынес приговор 25-летней жительнице Запорожской области и ее сожителю за жестокое обращение с животными, а также изготовление, хранение и распространение порнографии.

«Судебным разбирательством установлено, что в течение 2018-2020 годов двое жителей Вольнянского района Запорожской области создавали фотоизображение и видеопродукцию порнографического характера, которую в дальнейшем распространяли с помощью сети интернет. Кроме того, публичным обвинителем в суде доказан факт издевательства женщины над животным, в результате которых наступила его гибель, что было снято последней на видео и в июле 2020 года выложено в соцсети», — сообщили в отделе информационной политики Запорожской областной прокуратуры.

Женщину приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с изготовлением и реализацией фото и видеопродукции на 3 года.

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Однако суд установил мужчине 3 года испытательного срока, поэтому прокуратура уже готовит апелляционную жалобу. При этом к девушке, как отметили в пресс-службе суда, судья применил более суровое наказание, чем того требовала сторона обвинения.

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13 июля прошлого года полиция получила информацию, что кто-то создал в интернете страницу с порнографическими фото и видео.

Правоохранители выяснили, что к этому причастна в то время 24-летняя жительница Вольнянского района Запорожской области. По информации полиции, девушка выкладывала на свою страницу в социальных сетях, доступ к которым запрещен на территории Украины, откровенные материалы порнографического характера.

5 августа правоохранители провели обыски дома у женщины и нашли немалый архив порнографии, интимные приборы для секса, банковские карточки, деньги и другие вещественные доказательства.

Кроме того, во время обыска полиция нашла фото и видеозаписи жестокого обращения с животными: пытками и убийствами. Женщина издевалась над котятами и щенками, котами и собаками, топталась по ним ногами, прыгала и душила. Эти ролики также распространяла в соцсетях.

Сама же девушка рассказывала, что у нее очень тяжелая социальная ситуация, а издевательства над животными и другие незаконные вещи якобы делала под давлением своего сожителя. По ее словам, это он предложил ей убивать животных и снимать этот процесс на видео, объяснив, что в некоторых группах в интернете такое имеет спрос. «Это было как-то бессознательно. Удовольствия от этого я не получала. После каждый раз рыдала... Он успокаивал, что это нормально, хотя я знала, что это ненормально. Я могла это остановить... Перед всеми очень сильно извиняюсь», — говорила подозреваемая.

В августе прошлого года в соцсетях появилось видео, где неизвестные якобы совершили самосуд над девушкой и ее сожителем.

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Автор: Катерина Комолова