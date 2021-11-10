Отчим насиловал ребенка более десяти раз.

В Одессе будут судить мужчину за изнасилование 7-летней падчерицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в суд направлен обвинительный акт в отношении 37-летнего уроженца Винницкой области, обвиняемого в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Следствием установлено, что с начала 2020 года по июнь 2021 года злоумышленник систематически насиловал ребенка. Мужчина делал это, пользуясь беспомощным состоянием ребенка, который физически не мог оказать сопротивление и не понимал суть происходящего.

Читайте такжеВ Одесской области будут судить мужчину за изнасилование и сексуальное насилие в отношении двух детей

"Девочка подверглась действиям сексуального характера более десяти раз", - уточнили в пресс-службе. При этом обвиняемый оказывал на потерпевшую психологическое давление, принуждая никому не рассказывать о происходящем.

По ходатайству прокуратуры злоумышленник находится под стражей. Также в суд направлен обвинительный акт в отношении матери девочки по факту злостного неисполнения своих родительских обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 Уголовного кодекса).

Как сообщал УНИАН, в октябре в Малиновском районе Одессы был задержан мужчина за изнасилование 7-летней падчерицы. По данным полиции, отчим вступал в половые отношения с девочкой, когда ее мать была на работе. Злоумышленник насиловал ребенка, пока тот не рассказал обо всем бабушке.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Лариса Козовая