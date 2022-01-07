Результаты теста женщины на COVID-19 были просрочены на несколько часов.

В Китае у женщины на восьмом месяце беременности произошел выкидыш после того, как больница отказалась ее принять из-за просроченного теста на COVID-19.

1 января персонал лечебного учреждения в городе Сиань не пустил беременную, так как тест, доказывающий, что у нее нет коронавируса, истек четырьмя часами ранее, пишет Newsweek.

В конце концов после нескольких часов женщину все-таки госпитализировали, когда медики заметили кровь у ее ног. Ей сделали экстренную операцию, но спасти ребенка уже не удалось.

Случай вызвал общественный резонанс, привел к расследованию и последующему наказанию руководства учреждения.

Читайте такжеВ мире 15% всех беременностей заканчиваются выкидышамиВ четверг, 6 января, в уведомлении муниципального правительства Сиань, где 13-ти миллионам человек две недели приказано оставаться в полной изоляции из-за пандемии COVID-19, говорилось, что генерального директора больницы отстранили от должности, а заведующих амбулаторным и лечебным отделениями уволили.

По словам властей, расследование пришло к выводу, что инцидент стал результатом халатности, а женщина должна получить компенсацию и публичные извинения, так как ни одной городской больнице не разрешено отказывать людям в лечении из соображений борьбы с эпидемией.

В самой больнице ситуацию журналистам публично не комментируют.

Ранее УНИАН писал, как в Израиле впервые у беременной пациентки произошел выкидыш из-за COVID-19.

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