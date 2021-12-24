Работники ГБР разоблачили сотрудников Ладыжинской, Кропивницкой и Арбузинской исправительных колоний, которые шли на хитрости, чтобы занести на территории учреждений наркотики.
Об этом сообщили в прессслужбе ГБР.
Читайте такжеНа пляж в Испании влетело судно с наркотиками: контрабандистов ловили отдыхающие (видео)Кто-то прятал их в одежде, кто-то - в банке с вареньем, а кто-то - в собственном обеде.
Инспектор Ладыжинской исправительной колонии № 39 (Винницкая область) занес на территорию учреждения наркотические вещества в пакете, который спрятал в банке с вареньем.
"Товар" предназначался для осужденного за разбой. Инспектору сообщили о подозрении.
В Кропивницкой исправительной колонии № 6 инспектор пронес наркотические вещества в своем обеде. Обвинительный акт уже направили в суд.
И в одежде, и в еде прятал наркотические средства для осужденных помощник начальника Арбузинской исправительной колонии № 83 (Николаевщина). Его дело тоже передано в суд, от должности отстранили и поместили под домашний арест.
Работникам колоний теперь грозит до 10 лет лишения свободы и возможная конфискация имущества.