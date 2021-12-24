Правоохранители поделились тремя историями о работниках колоний, которые прибегали к хитрости, чтобы сбыть наркотики заключенным.

Работники ГБР разоблачили сотрудников Ладыжинской, Кропивницкой и Арбузинской исправительных колоний, которые шли на хитрости, чтобы занести на территории учреждений наркотики.

Об этом сообщили в прессслужбе ГБР.

Читайте такжеНа пляж в Испании влетело судно с наркотиками: контрабандистов ловили отдыхающие (видео)Кто-то прятал их в одежде, кто-то - в банке с вареньем, а кто-то - в собственном обеде.

Инспектор Ладыжинской исправительной колонии № 39 (Винницкая область) занес на территорию учреждения наркотические вещества в пакете, который спрятал в банке с вареньем.

"Товар" предназначался для осужденного за разбой. Инспектору сообщили о подозрении.

В Кропивницкой исправительной колонии № 6 инспектор пронес наркотические вещества в своем обеде. Обвинительный акт уже направили в суд.

И в одежде, и в еде прятал наркотические средства для осужденных помощник начальника Арбузинской исправительной колонии № 83 (Николаевщина). Его дело тоже передано в суд, от должности отстранили и поместили под домашний арест.

Работникам колоний теперь грозит до 10 лет лишения свободы и возможная конфискация имущества.

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