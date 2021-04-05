В Киеве привлекли к административной ответственности мужчин, которые использовали птиц для заработка.
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В патрульную полицию Киева обратились зоозащитники с просьбой помочь в борьбе с лицами, которые используют птиц для фотографирования.
Прибыв в парковую зону на Владимирском спуске, инспекторы обнаружили мужчину с шестью голубями, которых он использовал для заработка.
Птицы теснились в пластиковых контейнерах без воды и пищи. Никаких документов на них мужчина предоставить не смог. Неподалеку правоохранители заметили гражданина с соколом, который тоже искал желающих сделать фото.
Обоих мужчин привлекли к административной ответственности. На первого патрульные составили протокол по ч. 2 ст. 89 (Жестокое обращение с животными) КоАП, предусматривающей штраф от 3400 до 5100 гривен и конфискацию животных. Птиц изъяли в безопасное место до решения суда.
На второго мужчину вынесли постановление по ст. 89 (Жестокое обращение с животными) КУоАП, которая предусматривает 3400 гривен штраф.
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