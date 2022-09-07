Действия подозреваемых квалифицированы как хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное группой лиц.

В Киеве сообщено о подозрениях трем несовершеннолетним девушкам, которые жестоко избили 15-летнюю школьницу.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, на основании собранных доказательств сообщено о подозрениях трем несовершеннолетним киевлянкам, которые во время столкновения нанесли телесные повреждения другой несовершеннолетний.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное группой лиц. (Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет).

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Согласно материалам следствия, подозреваемые (в возрасте 17, 16 и 14 лет), находясь на территории неработающего детского учреждения, использовали ничтожный повод для конфликта с 15-летней потерпевшей.

"Унижая достоинство девушки и игнорируя ее просьбы прекратить противоправные действия девушки, во время конфликта нанесли ей удары руками и ногами в область головы и туловища, чем вызвали телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Кроме того, одна из несовершеннолетних использовала против потерпевшей слезоточивый газ.

"Хулиганские действия несовершеннолетних сопровождались желанием противопоставить себя обществу, продемонстрировать пренебрежение к общепринятым нормам и правилам поведения демонстрацией своего численного превосходства. Видео инцидента в дальнейшем попало в социальные сети", - отметили в прокуратуре.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

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