В Киеве сообщено о подозрениях трем несовершеннолетним девушкам, которые жестоко избили 15-летнюю школьницу.
Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, на основании собранных доказательств сообщено о подозрениях трем несовершеннолетним киевлянкам, которые во время столкновения нанесли телесные повреждения другой несовершеннолетний.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное группой лиц. (Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет).
Согласно материалам следствия, подозреваемые (в возрасте 17, 16 и 14 лет), находясь на территории неработающего детского учреждения, использовали ничтожный повод для конфликта с 15-летней потерпевшей.
"Унижая достоинство девушки и игнорируя ее просьбы прекратить противоправные действия девушки, во время конфликта нанесли ей удары руками и ногами в область головы и туловища, чем вызвали телесные повреждения", - сказано в сообщении.
Кроме того, одна из несовершеннолетних использовала против потерпевшей слезоточивый газ.
"Хулиганские действия несовершеннолетних сопровождались желанием противопоставить себя обществу, продемонстрировать пренебрежение к общепринятым нормам и правилам поведения демонстрацией своего численного превосходства. Видео инцидента в дальнейшем попало в социальные сети", - отметили в прокуратуре.
Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.