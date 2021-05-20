Дмитрий считает, что сверток ему подбросили.

В Киеве спецназовцы задержали музыканта и художника Дмитрия Бугайчука.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

По словам мужчины, той ночью он шел к репетиционной базе, где встретил своего коллегу.

"Он сказал, что идет домой, мы попрощались. Я услышал шум тормозов, увидел машину полицейских", - говорит Бугайчук.

Читайте такжеВ Одессе неизвестный стрелял в окно кабинета председателя райсудаПолицейский приказал ему подойти к служебному автомобилю, однако он отказался.

"Спросил его, кто он такой и почему я должен подходить к машине. После этого он меня ударил и я потерял сознание. Очнулся я в луже крови", - рассказывает он.

Сначала мужчина лежал на земле, потом несколько часов стоял в наручниках у стены. В то время вокруг собрались дополнительные экипажи копов и большая группа поддержки задержанного.

"Мне разбили нос, я в маске, в бинтах, в крови. Я испугался того что меня могут убить", - вспоминает Бугайчук.

В полиции Киева сообщают, что нашли у мужчины наркотики.

"Во время патрулирования полицейские заметили двух мужчин, которые когда увидели полицейскую машину, начали убегать. Во время побега мужчина выбросил из кармана пакет", - рассказала заместитель руководителя отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис.

В пакете обнаружили вещество зеленого цвета, которое напоминает марихуану. Его доставили на экспертизу.

Дмитрий говорит журналистам, что сверток увидел после того, как пришел в себя.

"Когда я встал, я увидел лужи крови и какой-то пакет. Я не знаю, что это за пакет, откуда он там взялся", - сказал музыкант.

Отмечается, что полицейский, который держал его, ранее уже попадал в конфликты с проверкой личных вещей и с применением силы.

В полиции говорят, что уже назначено служебное расследование относительно правомерности действий полицейского на месте происшествия.

По факту обнаружения свертка, в котором предположительно были наркотики, начато уголовное производство.

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Автор: Людмила Жерновская