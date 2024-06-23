Женщину, подозреваемую в повреждении могил погибших защитников Украины в Киеве, поместили в психиатрическое учреждение на два месяца. Об этом в комментарии для "Суспільне" рассказали в Киевской городской прокуратуре.
Отмечается, что о такой мере пресечения для женщины ходатайствовал следователь после того, как ей объявили подозрение.
"Печерским районным судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сроком на 60 дней", - сказали в прокуратуре.
Поэтому в психиатрическом учреждении подозреваемая будет находиться как минимум до 19 августа.
Вандализм на Аскольдовой могиле в Киеве
Как писал УНИАН, 20 июня на Аскольдовой могиле в Киеве было разгромлено оформление на захоронениях погибших защитников Украины - Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", Андрея Пильщикова "Джуса" и Павла Петриченко. Неизвестные сорвали и поломали памятные таблички, разбили лампадки и изуродовали государственный флаг.
Очень быстро удалось разыскать предполагаемого преступника. Камера наблюдения на кладбище зафиксировала момент надругательства над захоронениями. Акт вандализма, судя по видео, устроила 60-летняя женщина. После задержания ей объявили подозрение.
Также женщину направили на психиатрическую экспертизу.