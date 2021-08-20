Педофил в Киеве очень испугал детей, выяснили журналисты.

В Оболонском районе Киева днем в одной из многоэтажек педофил в подъезде разделся перед шестилетними девочками, а потом заставил их оголиться. После этого злоумышленник сфотографировал детей на мобильный и скрылся. Уже стала известна особая примета педофила.

Инцидент произошел на ул. Ярослава Ивашкевича в подъезде девятиэтажного дома, девочки были очень испуганы, сообщает Obozrevatel со ссылкой на источники.

По его данным, злоумышленника разыскивают правоохранители – начато производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины ("Развращение несовершеннолетних").

Приметы педофила: на вид мужчине 40-45 лет, справа на голове у него есть шрам. Возможно, у злоумышленника на одном глазу есть бельмо. Журналисты выяснили, что на мужчине была полосатая футболка и светло-коричневые шорты.

Напомним, в нашей стране за совершение развратных действий в отношении малолетних грозит до восьми лет лишения свободы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк