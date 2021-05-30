Мужчина ударил сожительницу топором по голове и бросил умирать. Через неделю поисков полиция нашла его тело.

В селе Тисовец Черновицкой области правоохранители нашли тело мужчины, разыскиваемого за убийство сожительницы.

Как рассказали в полиции, 36-летний буковинец ударил женщину топором по голове. Вечером 22 мая ее обнаружили дома без сознания с открытой черепно-мозговой травмой, однако в машине "скорой" пострадавшая скончалась.

Подозреваемый сожитель скрылся с места происшествия. Его разыскивали неделю, а в субботу, 29 мая, нашли повешенным в лесопосадке на территории Тисовца. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего, по словам правоохранителей, не было.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство - со специальной пометкой "самоубийство".

Читайте такжеВ Кривом Роге парень поджег свою беременную девушкуМестное издание "Молодой буковинец" писало, что подозреваемый был братом отчима убитой, имел криминальное прошлое, потому что чуть не убил свою жену, и, по словам родственников, давно угрожал расправой этой женщине.

В день убийства, по информации журналистов, она была одна дома и даже просила родственников забрать ее из села: муж как раз уехал на заработки в Россию, сын отдыхал с друзьями в другом месте, а дочь задержалась на работе в Черновцах.

"Он все спланировал, выбрал момент, когда никого не будет дома. Взломал замок в дверях и зарубил топором Люду. Он еще был в доме, когда дочь позвонила маме на мобильный. Он поднял трубку. "Где мама?" - спросила дочь. "Мамы уже нет", - ответил", - утверждает один из родственников убитой.

Без матери остались совершеннолетняя дочь и сын-восьмиклассник.

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Автор: Катерина Комолова