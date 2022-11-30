Депутат Госдумы способствовал военной агрессии РФ и голосовал за "принятие в состав РФ" Херсонской и Запорожской областей.

Правоохранители сообщили о подозрении заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову, который голосовал за "принятие в состав РФ" Херсонской и Запорожской областей Украины.

Как сообщает Офис генпрокурора, сообщено о подозрении российскому олигарху, заместителю председателя госдумы РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей и наступлению иных тяжких последствий (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, подозреваемый способствовал военной агрессии РФ и голосовал за "принятие в состав РФ" Херсонской и Запорожской областей.

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Также установлено, что он вместе с другими лицами является конечным бенефициаром группы энергетических компаний VS Energy, которая работает в Украине.

В ее управлении находятся объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ривненской областях и Киеве, на корпоративные права которых уже наложен арест по ходатайству прокуроров.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет об Александре Бабакове.

Дело Бабакова: что известно

3 октября госдума РФ проголосовала за ратификацию договоров о включении оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей в состав России.

22 ноября следователи СБУ провели обыски в энергетической компании VS Energy, владельцами которой являются российские олигархи - член комитета госдумы РФ по международным делам Евгений Гинер, Бабаков и "вор в законе" Михаил Воеводин.

VS Energy владеет несколькими облэнерго и занимает 10% энергетического рынка Украины.