Служба безопасности Украины проводит обыски в энергетической Компаний "VS Energy", владельцами которой являются российские олигархи.
Как сообщил УНИАН источник в СБУ, речь идет о члене комитета Госдумы РФ по международным делам Евгения Гинера, депутата Госдумы РФ Александр Бабаков и "вора в законе" Михаила Воеводина.
"СБУ пришла с обысками к известной энергетической компании VS Energy. Ее владельцы-российские олигархи Гинер, Воеводин и Бабаков. Это не обычная фирма, а компания, которая владеет несколькими облэнерго и занимает 10% энергетического рынка Украины. Именно эта отрасль сейчас страдает от рашистов больше всего", - отметил источник.
В то же время, в ведомстве напомнили, что олигархи уже находятся под санкциями, "поэтому у СБУ есть полное право прийти туда с обысками".
Обыски СБУ 22 ноября - что известно
Утром співрбітники СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру. Правоохранители сообщили, что проводят контрразведывательные мероприятия. Следует отметить, что ранее появилась информация о прославление России в одном из храмов Лавры.
В СБУ указали, что начали уголовное производство по части 1 статьи 436-2 "Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников" Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, обыски прошли и в областях - на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря в городе Корец, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери в селе Серники Заречненского района и на территории помещений Сарненсько-Полесской епархии УПЦ