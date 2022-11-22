Компания владеет несколькими облэнерго и занимает 10% энергетического рынка Украины.

Служба безопасности Украины проводит обыски в энергетической Компаний "VS Energy", владельцами которой являются российские олигархи.

Как сообщил УНИАН источник в СБУ, речь идет о члене комитета Госдумы РФ по международным делам Евгения Гинера, депутата Госдумы РФ Александр Бабаков и "вора в законе" Михаила Воеводина.

"СБУ пришла с обысками к известной энергетической компании VS Energy. Ее владельцы-российские олигархи Гинер, Воеводин и Бабаков. Это не обычная фирма, а компания, которая владеет несколькими облэнерго и занимает 10% энергетического рынка Украины. Именно эта отрасль сейчас страдает от рашистов больше всего", - отметил источник.

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В то же время, в ведомстве напомнили, что олигархи уже находятся под санкциями, "поэтому у СБУ есть полное право прийти туда с обысками".

Обыски СБУ 22 ноября - что известно

Утром співрбітники СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру. Правоохранители сообщили, что проводят контрразведывательные мероприятия. Следует отметить, что ранее появилась информация о прославление России в одном из храмов Лавры.

В СБУ указали, что начали уголовное производство по части 1 статьи 436-2 "Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников" Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, обыски прошли и в областях - на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря в городе Корец, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери в селе Серники Заречненского района и на территории помещений Сарненсько-Полесской епархии УПЦ

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