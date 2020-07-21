Заложники в Луцке: жена захваченного террористом мужчины смогла связаться с ним по телефону

Террорист запретил заложникам телефонные разговоры.

На место захвата автобуса в Луцке прибыли родственники заложников.

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Как сообщает «Перший», родные сообщают, что был звонок и сообщение о захвате, но впоследствии звонить запретили.

«Он мне позвонил, говорит, нас захватили, вызывайте полицию», – сказала жена одного из заложников.

Впоследствии женщина пыталась перезвонить, но муж сказал ей, что террорист запретил телефонные разговоры.

Захват автобуса в Луцке

Напомним, сегодня на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка.

По имеющейся информации, в заложниках у террориста находятся около 20 человек.

Что известно о террористе из Луцка

Правоохранителям преступник представился как «Максим Плохой». Перед нападением он записал видео и выложил его в сети.

Мужчина заявил, что "государство – это первый террорист". Теперь он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Также должен записать видеообращение президент Владимир Зеленский.

Полиция ведет переговоры с преступником. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.

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