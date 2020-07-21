"Есть понимание": в СБУ рассказали о переговорах с луцким террористом

Правоохранители ведут переговоры с террористом в Луцке.

Правоохранители нашли взаимопонимание с человеком, захватившим заложников в Луцке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя СБУ Руслан Баранец заявил в Луцке на месте происшествия.

"Продолжаются переговоры. Есть понимание. Надеемся, что это все разрешится нормально", - сказал он.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что захватчик имеет смартфон и может читать все сообщения СМИ о себе и о ситуации.

"У него в руках есть смартфон. Он может видеть все комментарии", - сказал Аваков.

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Захват автобуса в Луцке

Напомним, сегодня на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка. По информации СБУ, в заложниках у мужчины находятся около 10 человек.

Что известно о террористе из Луцка

Правоохранителям преступник представился как «Максим Плохой». Перед нападением он записал видео и выложил его в сети. Мужчина заявил, что "государство – это первый террорист". Теперь он требует, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Также должен записать видеообращение президент Владимир Зеленский.

Полиция ведет переговоры с преступником. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.

По информации СМИ, луцкого террориста, захватившего автобус с пассажирами, на самом деле зовут Максим Степанович Кривош, а Максим Плохой - это его псевдоним.

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