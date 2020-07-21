К операции по освобождению заложников в Луцке привлечены около 100 нацгвардейцев и спецтехника

Нацгвардейцы оцепили территорию и осуществляют меры по предотвращению возможных деструктивных действий.

В Луцке, где мужчина захватил рейсовый автобус «Берестечко - Красниловка» с пассажирами, около 100 военнослужащих и спецтехника Национальной гвардии Украины принимают участие в спецоперации по освобождению заложников.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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Отмечается, что это военнослужащие патрульных подразделений местной воинской части и несколько штурмовых групп спецподразделения Нацгвардии «Омега».

«Для безопасности граждан гвардейцы оцепили территорию и осуществляют меры по предотвращению возможных деструктивных действий, направленных на ухудшение ситуации», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, движение транспорта и людей в центре города полностью перекрыто.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус «Берестечко - Красниловка», который сейчас находится на Театральной площади. По предварительной информации, в заложниках около 20 человек. Злоумышленник имеет при себе взрывчатку и оружие.

Известно, что мужчина выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей.

В области введен оперативный план «Заложник». Центр перекрыт полицией.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемым в захвате автобуса с заложниками является 44-летний дважды судимый Максим Кривош.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, который прибыл в Луцк, правоохранители установили контакт со злоумышленником, с ним ведутся переговоры. Он добавил, что пассажиры захваченного автобуса находятся в «нормальном состоянии».

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