Захват заложника в Полтаве: полиция готова к силовому решению вопроса
В случае, если захвативший в Полтаве в заложники полицейского мужчина не сдастся, полиция готова к силовому решению вопроса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.
Он считает, что требования мужчины выполнить невозможно и правоохранители готовы к силовому решению вопроса.
«Если он не сдастся, то полиция готова к силовому решению вопроса. Ему никто не даст двигаться в сторону Киева или населенных пунктов, где находятся крупные объекты инфраструктуры», - сказал председатель ОГА.
Он заверил, что угрозы жителям региона нет.
Также, по информации Синегубова, автомобиль с заложником не едет в сторону Киева, а двигается по сельским дорогам на территории Полтавской области.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, в Полтаве злоумышленник, подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле.
Введена в действие полицейская специальная операция «Гром».
По данным источника в правоохранительных органах, злоумышленнику 32 года, он был судим.
Полицейские озвучили основные требования мужчины. В частности, он хочет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (угон авто и взятие заложника) и скрыться.
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