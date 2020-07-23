Захват заложника в Полтаве: полиция готова к силовому решению вопроса

Стало известно, что автомобиль с заложником не едет в сторону Киева, а движется сельскими дорогами на территории Полтавской области.

В случае, если захвативший в Полтаве в заложники полицейского мужчина не сдастся, полиция готова к силовому решению вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Он считает, что требования мужчины выполнить невозможно и правоохранители готовы к силовому решению вопроса.

«Если он не сдастся, то полиция готова к силовому решению вопроса. Ему никто не даст двигаться в сторону Киева или населенных пунктов, где находятся крупные объекты инфраструктуры», - сказал председатель ОГА.

Он заверил, что угрозы жителям региона нет.

Также, по информации Синегубова, автомобиль с заложником не едет в сторону Киева, а двигается по сельским дорогам на территории Полтавской области.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, в Полтаве злоумышленник, подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле.

Введена в действие полицейская специальная операция «Гром».

По данным источника в правоохранительных органах, злоумышленнику 32 года, он был судим.

Полицейские озвучили основные требования мужчины. В частности, он хочет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (угон авто и взятие заложника) и скрыться.

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