"Кажется, мы знаем, кто это": в МВД раскрыли детали захвата банка в Киеве (видео)

Геращенко подтвердил, что злоумышленник требует допуска к нему представителей СМИ для интервью.

В Министерстве внутренних дел раскрыли подробности сегодняшнего захвата банка с заложником в Киеве.

Их озвучил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, после информации об инциденте полиция сразу оцепила место происшествия и сейчас ведет переговоры с требованием сдаться.

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"Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некое интервью", - уточнил Геращенко.

"Ситуация похожа на сценарий, как это было в Луцке. Но пока мы не знаем, есть ли у него настоящая бомба или настоящее оружие, в отличие от Луцка. Стратегия - это переговоры, по итогам переговоров будет приниматься решение", - добавил он.

Геращенко также рассказал, есть ли в банке заложники и что известно о личности захватчика.

"По предварительной информации, он отпустил сотрудников банка, там осталась только руководитель отделения. Но он ее не захватывал, он был готов остаться сам со своей бомбой, но это еще требует подтверждения. Предварительно это человек 32 лет. Мы перепроверяем, чтобы не было никаких ошибок. Он сам себя не называет, но мы, кажется, знаем, кто это", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в 12:00 в полицию позвонила сотрудница "Универсал банк", который находится в БЦ "Леонардо", что напротив Оперного театра в Киеве и заявила, что в здании офиса банка зашел человек с рюкзаком, сообщил, что у него бомба и собирается ее взорвать. Однако этот человек отпустил сотрудников банка. Руководитель отделения останется в банке вместе с террористом.

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