Матери грозит до 8 лет тюрьмы.

В Лубнах Полтавской области во время пожары жилого дома погиб полуторагодовалый ребенок, которого мать оставила одного.

Об этом пишет Суспільне.

По словам пресс-секретаря областного ГСЧС Светланы Рыбалко, 31-летняя женщина оставила малыша одного, а сама пошла в продуктовый магазин.

Около 22:00 мать вернулась и увидела в доме задымление.

В ГСЧС утверждают, что взрослая пыталась спасти ребенка, но сама отравилась продуктами горения. Тело уже мертвого малыша обнаружили на полу у двери.

Читайте такжеСемья украсила новогоднюю елку, а потом нашла в ней ядовитую змею (видео)Женщину доставили в реанимацию, ее состояние – средней тяжести, сообщил Суспільному заместитель главного врача Лубенской больницы интенсивного лечения Владимир Колода.

Огонь уничтожил мебель и вещи, которые были в употреблении.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются следственные действия. Тело направили в бюро судебно-медицинских экспертиз, чтобы установить причины смерти ребенка.

Правоохранители начали уголовное производство по части 3 статьи "оставление в опасности".

Санкция от 3 до 8 лет лишения свободы.

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Автор: Виолетта Орлова