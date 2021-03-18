Антон Зинкевич был сыном известного тернопольского священника Анатолия Зинкевича.

В Египте при загадочных обстоятельствах умер 21-летний тернопольский студент Антон Зинкевич.

Об это сообщает издание «Номер 1»

О смерти сына известного тернопольского священника Анатолия Зинкевича стало известно в среду, 17 марта.

"Антон Зинкевич с друзьями поехал на отдых в Египет. Вечером лег спать и не проснулся. Утром друзья обнаружили Антона уже мертвым. Что случилось с молодым парнем, пока не известно", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о транспортировке тела покойного парня в Украину.

"Антон был позитивным, хорошим человеком, всегда приходил на помощь, поддерживал в сложной ситуации и, несмотря на все, шел к своей цели, был креативным, жизнерадостным, настойчивым, мечтал получить профессию историка", - сообщается на сайте Тернопольского национального педагогического университета, где учился парень.

Отец Антона Анатолий Зинкевич был настоятелем известного тернопольского Свято-Троицкого духовного центра имени Даниила Галицкого Украинской православной церкви. Мужчина умер два года назад - 13 февраля 2019 года.

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Автор: Денис Прядко