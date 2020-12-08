В результате нападения были ранены два правоохранителя.

В Киевской области во время задержания преступной группы были ранены два правоохранителя.

Как сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, преступная группировка "специализировалась" на разбойных нападениях.

Лидером группировки оказался 28-летний житель Барышевского района Киевской области, который координировал действия злоумышленников, подыскивал потенциальные объекты, распределял полученные преступным путем средства, а также и сам участвовал в нападениях и сбывал украденные ценности и вещи.

Так, 7 декабря во время спецоперации троих участников преступной группировки задержали - их поместили в изолятор временного содержания.

Однако во время задержания один из них стал оказывать активное сопротивление работникам полиции - пытался убежать, бросил в бойцов КОРДа гранату и открыл огонь. В результате были ранены два правоохранителя.

На месте происшествия полицейские изъяли ряд вещественных доказательств преступной деятельности группы, среди которых: пистолет и патроны к нему, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор, балаклавы.

Также проведены санкционированные обыски по месту жительства злоумышленников. Изъяты автомобиль, номерные знаки, документы и техника.

По факту покушения на убийство полицейских открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Антонина Доломанжи