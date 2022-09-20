Захоронение находилось в лесополосе вблизи села Мироцкое в Бучанском районе, где предварительно нашли уже 18 убитых россиянами гражданских.

В Киевской области нашли тела еще двух убитых российскими оккупантами людей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Завязали глаза, мучили, казнили. Тела двух замученных оккупантами мужчин нашли на позициях армии России. Представители местного добровольческого формирования тергромады проверяли лес и обнаружили останки погибших", - рассказал он.

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По словам Небытова, захоронение находилось в лесополосе вблизи села Мироцкое в Бучанском районе Киевской области, где ранее нашли уже 18 убитых россиянами гражданских.

"В одной из ям, рядом с блиндажами солдат РФ, находилось тело мужчины со связанными руками, с натянутой на лицо шапкой и завязанным на шее скотчем. В кармане погибшего нашли очки для зрения. Второй убитый был одет во флисовую кофту цвета хаки с шевронами Национальной академии СБУ. У мужчины на безымянном пальце было золотое кольцо", - добавил глава полиции Киевской области.

Он отметил, что сейчас правоохранители работают над установлением личностей убитых захватчиками мужчин.

Напомним, в начале сентября в одном из гаражей в городе Буча Киевской области найдены останки по меньшей мере двух человек, казненных и сожженных оккупантами.

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