Боевиком оказался житель города Курахово Донецкой области, который в 2014-2015 годах по идейным убеждениям находился в составе НВФ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали гражданина Украины, бывшего активного участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР".

Как сообщает пресс-центр СБУ, им оказался житель города Курахово Донецкой области, который в 2014-2015 годах по идейным убеждениям находился в составе НВФ.

По данным следствия, в указанный период злоумышленник принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии на территории Донецкой области. Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, в Курахово Донецкой области.

"Боевик признал свою вину и подтвердил пребывания на должности командира 2 мотострелкового взвода батальона "Оплот" так называемой "ДНР", а затем на должности "дежурного" так называемой "Русской православной армии", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украине будут судить боевика, планировавшего взорвать специалиста ВСУ (видео)

В ходе следственных действий злоумышленник предоставил информацию о других членах незаконного вооруженного формирования.

Бывшему боевику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине будут судить боевика, который по заданию ФСБ РФ готовил террористический акт.

В ходе досудебного расследования следователи СБУ задокументировали, что злоумышленник въехал в Украину из РФ.

По заданию спецслужб России он планировал взорвать автомобиль с военным специалистом. Для этого он хотел использовать самодельное взрывное устройство.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Светлана Макринская