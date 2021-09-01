Гражданин Украины сотрудничал с российскими оккупантами и отсидел в тюрьме в РФ за наркоторговлю.

В Харьковской области к 8 годам лишения свободы приговорен боевик "ЛНР", задержанный в марте.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что Харьковский районный суд признал виновным гражданина Украины за участие в террористической организации "ЛНР" и хранении боеприпасов и приговорил к восьми годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Как проинформировали в СБУ, злоумышленник по собственной инициативе в мае 2014 года начал сотрудничество с российскими оккупантами: вступил в состав незаконного вооруженного формирования так называемого "народного ополчения Донбасса".

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По данным следствия, он с огнестрельным оружием охранял позиции террористической организации "ЛНР", вел активные разведывательные действия по сбору данных о позициях подразделений Вооруженных сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС. За это боевик регулярно получал деньги от оккупантов.

"Получив боевое ранение, он переехал на лечение в Россию, рассчитывая получить российское гражданство "за заслуги". Но вместо паспорта РФ получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину", - говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали злоумышленника. В ходе обыска, проведенного по месту его жительства, обнаружили боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами. Также установлены координаты места нахождения тайника с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 производства РФ.

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Автор: Светлана Макринская