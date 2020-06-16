В Киевской области 12-летний подросток погиб от удара током на вагоне поезда (фото)

Обгоревшее тело парня спасатели сняли с вагона на железнодорожном вокзале в Белой Церкви.

В Киевской области от удара электротоком на вагоне товарного поезда погиб 12-летний подросток.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

"16 июня в 14:45 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале г. Белая Церковь на вагон вылез ребенок, после чего ее сразу ударило током", - говорится в сообщении.

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По вызову на место происшествия прибыл дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь.

По прибытии спасатели установили, что на вагоне лежит обгоревшее тело парня 2008 года рождения, на котором находились провода под напряжением.

После отключения линии электропередач от напряжения, работники ГСЧС с помощью спасательной веревки сняли тело погибшего с товарного вагона.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области подросток получил ожоги 40% тела и переломы в результате поражения электрическим током на вагоне-зерновозі.

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