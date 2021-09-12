Предполагается, что злоумышленники скрылись на автомобиле.

На Промтоварном рынке "7-й километр" в Одесской области неизвестные отобрали у предпринимательницы из Черновцов более 1 млн грн.

Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в области, вчера рано утром в полицию от одного из охранников рынка поступило сообщение об ограблении 37-летней женщины.

По предварительным данным, группа неизвестных напала на предпринимательницу из Черновцов на улице Базовой. Распылив в лицо потерпевшей слезоточивый газ, избили ее и вырвали из рук две сумки с деньгами. В сумках было более 1 млн грн.

Предполагается, что злоумышленники сразу скрылись с места преступления на автомобиле. В действие был введен план "Перехват". Открыто уголовное производство.

Читайте такжеВ Киеве задержали болгарского наркобарона европейского масштаба (видео)Ранее предприниматели "7-го километра" перекрывали дорогу, протестуя против карантина выходного дня. Предприниматели заявляли, что могут работать, поскольку их контейнеры-магазины находятся под открытым небом.

Что такое "Седьмой километр"

Официальное название рынка "7-й километр" - ООО "Промтоварный рынок". Это крупнейший оптово-розничный рынок Европы. Расположен в Овидиопольском районе Одесской области, неподалеку от Одессы, на 7-м км Овидиопольской дороги, откуда и появилось неофициальное название.

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Автор: Лариса Козовая