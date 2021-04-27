Мужчина убил свою мать, жену и двух детей молотком.

Житель Винницы приговорен к пожизненному заключению за убийство в 2018 году своей матери, жены и двух малолетних детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Что известно по делу об убийстве

Отмечается, что убийство произошло 31 декабря 2018 года в квартире в городе Винница.

«32-летний житель Винницы молотком расправился с собственной матерью, женой и двумя малолетними детьми в возрасте 3 и 7 лет. После жестокой расправы над родными, злоумышленник уехал в другой микрорайон города и на мусорной свалке выбросил вещественные доказательства. После этого пошел покупать новогодние подарки своей другой семье. Именно наличие другой семьи и попытки разорвать старые отношения стали причиной расправы над родными», - говорится в сообщении.

По информации полиции, мужчина категорически отрицал свою причастность к убийству. Признался в содеянном он, когда правоохранители собрали неопровержимые доказательства его вины и, в частности, нашли орудие убийства. Полицейским пришлось проверить несколько тонн мусора на винницком свалке, чтобы найти пакет с окровавленным молотком.

«Во время досудебного расследования вину подозреваемого подтвердили проведенные молекулярно-генетическая и криминалистические экспертизы. На найденном в помойке молотка обнаружены ДНК подозреваемого, убитых женщин и детей», - рассказали в полиции.

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На судебных заседаниях подсудимый убеждал судей, что он на момент совершения убийства не осознавал своих действий. Проведенные амбулаторная и стационарная психолого-психиатрические экспертизы показали, что свои действия он осознавал и является вменяемым.

Досудебное расследование и судебное разбирательство этого дела продолжались более двух лет. Сегодня, 27 апреля, подсудимому коллегия судей объявила приговор по п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство) и назначила наказание в виде пожизненного заключения.

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Автор: Светлана Макринская