По этим фактам полиция открыла уголовные производства.

За три дня в аэропорту "Борисполь" обнаружили 25 COVID-сертификатов с признаками подделки.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, с 19 по 21 ноября на территории аэропорта 25 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов.

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"По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 17 ноября в Украине было обнаружено около 210 тысяч поддельных сертификатов.

2 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №6084, который вводит уголовную ответственность и штрафы до 170 тыс. грн за подделку документов о вакцинации от COVID-19.

COVID-сертификат в Украине: что стоит знать

Автор: Надя Пришляк