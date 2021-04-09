Прокуроры настаивали на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн.

Высший антикоррупционный суд взял под стражу брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка - Юрия Зонтова.

Зонтова отправили под стражу до 4 июня с альтернативой залога 35 млн 185 тыс. грн, пишет "Украинская правда". Второму фигуранту дела продолжат избирать меру пресечения в пятницу, 9 апреля.

Читайте такжеМиллионы долларов, сотни тысяч евро: у брата судьи Вовка нашли склад наличностиПо версии следствия, Юрий Зонтов и еще один адвокат - Юрий Донец - в начале 2021 года предложили "помочь" страховой компании "АКС Кэпитал", которая сейчас находится в процессе прекращения деятельности. Фирма подала в Окружной админсуд иск против Государственной налоговой службы, где просит признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение. Донец представлял интересы компании в суде.

Адвокатов "сдал" правоохранителям мужчина по фамилии Коваленко, который был ликвидатором "АКС Кэпитал" и которого подстрекали дать взятку судье Татьяне Балась.

По утверждению следствия, Донец во время встречи с Коваленко предложил ему за 100 тыс. долл. организовать решение в пользу страховой компании. После этого адвокат привлек своего знакомого - Юрия Зонтова, поскольку тот является родным братом председателя ОАСК и мог бы способствовать передаче взятки. При этом Донец якобы говорил своему клиенту, что договариваться с судьей будут в том числе и через председателя суда Павла Вовка. Коваленко в январе 2021 года написал заявление в НАБУ о подстрекательстве к даче взятки.

Читайте такжеСудья Вовк пятый раз не явился в Высший антикоррупционный суд16 марта ему сказали, что судья Балась предварительно согласилась принять нужное решение за деньги, а 25 марта ликвидатор страховой компании передал Донцу первый транш в размере 10 тыс. долл. 29 марта Коваленко сказали, что с судьей окончательно договорились о решении и до 5 апреля ей надо передать остаток взятки. По утверждению НАБУ, из 90 тыс. долл., которые Коваленко 5 апреля передал Донцу, 10 тыс. адвокат оставил себе.

В суде по избранию Зонтову меры пресечения прокуроры настаивали на содержании под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн.

В то же время защита просила в ходатайстве отказать: Зонтов, по словам адвокатов, не собирался скрываться от следствия, он военный, имеет прочные социальные связи, а все его имущество и семья находятся в Украине. Зонтов заявил, что сумма залога не соответствует его доходам, ведь его годовая зарплата составляет 400 тыс. грн.

Задержание брата судьи Вовка

Во вторник, 6 апреля, антикоррупционные органы разоблачили на получении 100 тыс. долл. взятки двух адвокатов.

"НАБУ и САП разоблачили "на горячем" двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении в деле по иску субъекта хозяйствования", - сообщали в НАБУ.

СМИ выяснили, что один из адвокатов - брат председателя ОАСК Павла Вовка - Юрий Зонтов. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что один из задержанных действительно является "близким родственником председателя ОАСК", однако больше подробностей не сообщили.

7 апреля генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам по делу о намерении дать взятку судьям Окружного административного суда Киева и подтвердила информацию о том, что один из них - брат судьи Вовка.

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Автор: Катерина Комолова