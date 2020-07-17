Языковой митинг: под Радой произошли столкновения активистов с полицией (фото, видео)

Возле ВР второй день продолжается митинг против принятия законопроекта об обучении на украинском языке. Участники митинга только что заявили, что полиция не пускает в Мариинский парк людей с митинговой атрибутикой.

Возле Верховной Рады второй день продолжается акция протеста против принятия законопроекта об обучении на украинском языке (№ 2362)

Как передает корреспондент УНИАН, несколько сотен людей с флагами ВО «Свобода», «Демократична сокира» и еще нескольких политических сил стоят на площади Конституции. Они протестуют против принятия парламентом сегодня указанного законопроекта.

Читайте такжеВозле Рады собирается митинг в поддержку украинского языка (видео)

Участники митинга заявили, что полиция не дает заносить на площадь Конституции митинговую атрибутику.

Эту информацию УНИАН подтвердил народный депутат Владимир Вятрович, который идет на помощь митингующим, поскольку их не пускает полиция.

Следует отметить, что сегодня в митинге организовано не принимает участие политическая партия «ЕС», а также нет сцены, которая была вчера. В целом людей сегодня на митинге меньше, чем вчера.

Как передает корреспондент УНИАН, возле Рады произошла стычка полицейских с участниками митинга в поддержку украинского языка. За сегодняшнее утро полицейские уже второй раз пытаются препятствовать протестующим пронести на площадь Конституции атрибутику для митинга.

Первый произошел около 30 минут назад возле небоскреба, известного как «монстр на Грушевского», второй - на тротуаре по улице Грушевского в 50 метрах от площади Конституции. Люди шли на митинг с атрибутикой для митинга, их встретила полиция и не пускала на площадь Конституции. Возникла толчея, пока ситуация нормализовалась.

Несмотря на то, что сегодня людей на митинге меньше, чем вчера, атмосфера на площади Конституции напряженная.

Языковой законопроект Бужанского. Протесты под Радой: онлайн

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram