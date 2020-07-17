Языковая акция в Киеве: полиция стянула силовиков под Раду

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам акций соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при выполнении ими служебных обязанностей.

Нацполиция совместно с Нацгвардией заступили на дежурство в усиленном режиме в связи с массовыми акциями в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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«Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство», - говорится в сообщении.

Указывается, что сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады. «Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме. Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить нарушений публичной безопасности и порядка», - отметили в полиции.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при выполнении ими служебных обязанностей.

Как сообщал УНИАН, 17 июля во Верховной Радой второй день продолжается акция протеста против принятия законопроекта относительно обучения на украинском языке (№ 2362)

Несколько сотен человек с флагами ВО «Свобода», «Демократична сокира» и еще нескольких политических сил стоят на площади Конституции. Они протестуют против принятия парламентом сегодня указанного законопроекта.

Участники митинга заявили, что полиция препятствует заносить в площади Конституции атрибутику для митинга.

Около 10:00 возле Верховной Рады произошла стычка полицейских с участниками митинга.

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