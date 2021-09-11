Причины инцидента не сообщаются.

Взрыв прогремел на нефтебазе в оккупированном Донецке. Инцидент произошел 11 сентября.

Об этом сообщает военный офицер Анатолий Штирлиц в своем Telegram-канале.

Предварительно, взрыв прогремел на нефтебазе в Кировском районе города. При этом оккупанты сообщают, что на месте происшествия работают спецслужбы. Причина взрыва не сообщается.

В то же время опубликовано видео с места инцидента. На кадрах видно, как в небо поднимается столб огня и черного дыма.

Читайте такжеПострадавшие от взрыва на заводе под Киевом рассказали подробности трагедии (видео)Как ранее сообщал УНИАН, боевики на Донбассе били по поселку Трехизбенка в Луганской области. В результате обстрела поврежден жилой пятиэтажный жилой дом.

Боевики били по поселку почти полчаса. Больше всего пострадали нижние этажи, а один из снарядов взорвался прямо под окном квартиры одного из жильцов, когда мужчина зашел из балкона на кухню. Мужчина успел прикрыть жену от осколков стекла.

Специалисты обследовали дом после обстрела. Они выяснили, что секции панельного дома сместились и еще один удар артиллерии могут не выдержать.

Автор: Анастасия Горбачева