Пожар на нефтебазе под Николаевом / ГСЧС Украины
На нефтебазе в Витовском районе Николаевской области возник пожар на нефтебазе. К борьбе с огнем привлекли полсотни спасателей и 10 единиц техники.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Отмечается, что на территории нефтебазы возле станции Гороховка произошло возгорание емкости с битумом 50 м куб.
Пожарные применили пенные стволы, чтобы обуздать огонь. Около двух часов дня пожар локализовали. Предварительно жертв и пострадавших нет.
ГСЧС Украины
ГСЧС Украины
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