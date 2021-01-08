Предварительно жертв и пострадавших нет.

На нефтебазе в Витовском районе Николаевской области возник пожар на нефтебазе. К борьбе с огнем привлекли полсотни спасателей и 10 единиц техники.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Отмечается, что на территории нефтебазы возле станции Гороховка произошло возгорание емкости с битумом 50 м куб.

Пожарные применили пенные стволы, чтобы обуздать огонь. Около двух часов дня пожар локализовали. Предварительно жертв и пострадавших нет.

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Автор: Дмитрий Захаров