В Житомире под домом бывшего нардепа Розенблата взорвалась граната

В результате инцидента никто не пострадал.

В Житомире под домом народного депутата Украины VIII созыва Борислава Розенблата ночью произошел взрыв гранаты.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

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«Ночью под мой дом бросили гранату. Был взрыв. К счастью, никто не пострадал. Я вижу в этом попытку запугать мою семью из-за нашей политической деятельности. Возможно, кому-то не нравятся мои политические взгляды или убеждения, которые я откровенно выражаю в эфирах центральных телеканалов», - заявил он.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Житомирской области, утром 17 июля в полицию поступила информация об обнаружении во дворе усадьбы подозрительных обломков.

«В результате первоочередных действий установлено, что около 03:00 через забор домовладения неизвестный забросила гранату, которая взорвалась во дворе. Никто из людей не пострадал», - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств.

Предварительная квалификация происшествия - ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

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