В одном из зданий на окраине города Гуанчжоу на юге Китая мужчина привел в действие взрывчатку, убив себя и четырех человек.
Взрыв произошел утром в понедельник, 22 марта, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. Еще пятеро людей в результате произошедшего получили ранения.
«Все раненые были отправлены в больницу для лечения, дело расследуется», - заявили правоохранители, добавив, что по предварительной информации, подозреваемый - 59-летний местный житель по фамилии Ху, он скончался на месте происшествия.
Читайте такжеВ Житомире во время преследования водитель иномарки подорвал себя гранатойКак сообщают местные СМИ, в этом административном здании располагается общественный комитет. Издание Hk.on.cc отмечает, что взрыв произошел на втором этаже. В результате обрушились стены и потолок. Местные власти рассказали, что мужчина внезапно вошел в здание с бомбой на спине и взорвался.
Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!
A MASSIVE #explosion at a government office in #China has left several people dead.— ☝️Index Hakeem☝️ (@hakrashaa) March 22, 2021
Video taken at the scene of the blast in #Mingjing village in the south of the county shows rubble strewn inside the office after parts of it collapsed. pic.twitter.com/77z67liZ1A
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киеве "заминировали" территорию возле админздания в правительственном квартале
- Смерть ребенка от крышки люка: полиция ищет виновных среди львовских коммунальщиков (видео)
- Искали трое суток: пропавшего на Житомирщине несовершеннолетнего нашли мертвым (фото)
- На Закарпатье мужчина обработал руки антисептиком и перекрестился перед тем, как украсть деньги в церкви (видео)
- В Одессе при тушении пожара погиб спасатель
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram