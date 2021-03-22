Вместе со смертником погибли еще четыре человека, пятеро пострадавших в больнице.

В одном из зданий на окраине города Гуанчжоу на юге Китая мужчина привел в действие взрывчатку, убив себя и четырех человек.

Взрыв произошел утром в понедельник, 22 марта, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. Еще пятеро людей в результате произошедшего получили ранения.

«Все раненые были отправлены в больницу для лечения, дело расследуется», - заявили правоохранители, добавив, что по предварительной информации, подозреваемый - 59-летний местный житель по фамилии Ху, он скончался на месте происшествия.

Читайте такжеВ Житомире во время преследования водитель иномарки подорвал себя гранатойКак сообщают местные СМИ, в этом административном здании располагается общественный комитет. Издание Hk.on.cc отмечает, что взрыв произошел на втором этаже. В результате обрушились стены и потолок. Местные власти рассказали, что мужчина внезапно вошел в здание с бомбой на спине и взорвался.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

A MASSIVE #explosion at a government office in #China has left several people dead.



Video taken at the scene of the blast in #Mingjing village in the south of the county shows rubble strewn inside the office after parts of it collapsed. pic.twitter.com/77z67liZ1A — ☝️Index Hakeem☝️ (@hakrashaa) March 22, 2021

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Перевод: Катерина Комолова