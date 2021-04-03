От мощности взрыва постройка полностью разрушилась.

Момент взрыва, от которого 3 апреля обрушилось двухэтажное здание гаража на улице Карла Маркса в Соломенском районе Киева, попал на видео.

Ролик опубликован на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

От мощности взрыва постройка полностью разрушилась. Пострадали также соседний жилой дом и припаркованный недалеко автомобиль.

Предполагалось, что под завалами могут быть люди. Однако вечером в ГСЧС сообщили, что спасатели разобрали крупногабаритные строительные конструкции и пострадавших в результате взрыва нет.

"По предварительным данным произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем гараже. В результате взрыва гараж уничтожен полностью и частично был поврежден соседний жилой дом и летнюю кухню", - отметили в ГСЧС.

Взрыв в Киеве

Ранее в полиции Киева рассказали, что получили сообщение о взрыве на территории частного дома на улице Карла Маркса.

По данным правоохранителей, был разрушен гаражный бокс, повреждены заборы и стены соседних домов. "По предварительной информации взрыв произошел при установке газового оборудования", - сообщали в полиции.

Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях в Соломенском управлении полиции.

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Автор: Катерина Комолова