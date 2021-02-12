Сегодня, 12 февраля, на детской площадке на Чоколовском бульваре произошел взрыв, в результате которого погиб 50-летний мужчина.

По факту взрыва на детской площадке в Киеве, в результате которого погиб мужчина, начато два уголовных производства.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

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"Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований и открыто два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство, а также по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Взрыв в Киеве подробности

Сегодня, 12 февраля, на детской площадке на Чоколовском бульваре произошел взрыв, в результате которого погиб 50-летний мужчина.

По словам очевидцев, перед взрывом он рассказал, что потерял смысл жизни.

По данным СМИ, у мужчины были непростые отношения с женой, а также трое детей. Еще был старший сын, но несколько лет назад он трагически погиб.

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Автор: Светлана Закелова