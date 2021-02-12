По факту взрыва на детской площадке в Киеве, в результате которого погиб мужчина, начато два уголовных производства.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
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"Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований и открыто два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство, а также по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Взрыв в Киеве подробности
- Сегодня, 12 февраля, на детской площадке на Чоколовском бульваре произошел взрыв, в результате которого погиб 50-летний мужчина.
- По словам очевидцев, перед взрывом он рассказал, что потерял смысл жизни.
- По данным СМИ, у мужчины были непростые отношения с женой, а также трое детей. Еще был старший сын, но несколько лет назад он трагически погиб.
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