В Черновицкой области в больнице умерла 51-летняя женщина, которая вчера пострадала в результате взрыва гранаты в квартире в городе Новоднестровске.
Как сообщил главный врач Сокирянской центральной районной больницы Александр Андрейчук, женщина умерла в реанимационном отделении медучреждения в результате травм, полученных во время взрыва.
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По словам медика, вечером 22 февраля пострадавшую госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии.
«Она была без сознания. Утром пришла в себя, однако, к сожалению, впоследствии умерла», - сказал Андрейчук.
В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, взрыв гранаты произошел во время конфликта между двумя мужчинами в квартире. В частности, у 56-летнего владельца квартиры гостил 47-летний местный житель. В процессе застолья между мужчинами возник спор, во время которого гость достал гранату, привел ее в действие и бросил на кухню, где находилась сожительница владельца.
Полиция открыла три уголовных производства по данному факту, предусмотренных статьями 15 (покушение на уголовное преступление), 115 (умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Взрыв в многоэтажке в Черновицкой области: что известно
- Вечером 22 февраля в городе Новоднестровск Черновицкой области в квартире девятиэтажного дома произошел взрыв.
- В больницу госпитализировали одного пострадавшего.
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