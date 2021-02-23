51-летняя жительница Новоднестровск получила тяжелые травмы и находилась в крайне тяжелом состоянии.

В Черновицкой области в больнице умерла 51-летняя женщина, которая вчера пострадала в результате взрыва гранаты в квартире в городе Новоднестровске.

Как сообщил главный врач Сокирянской центральной районной больницы Александр Андрейчук, женщина умерла в реанимационном отделении медучреждения в результате травм, полученных во время взрыва.

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По словам медика, вечером 22 февраля пострадавшую госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

«Она была без сознания. Утром пришла в себя, однако, к сожалению, впоследствии умерла», - сказал Андрейчук.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, взрыв гранаты произошел во время конфликта между двумя мужчинами в квартире. В частности, у 56-летнего владельца квартиры гостил 47-летний местный житель. В процессе застолья между мужчинами возник спор, во время которого гость достал гранату, привел ее в действие и бросил на кухню, где находилась сожительница владельца.

Полиция открыла три уголовных производства по данному факту, предусмотренных статьями 15 (покушение на уголовное преступление), 115 (умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Взрыв в многоэтажке в Черновицкой области: что известно

Вечером 22 февраля в городе Новоднестровск Черновицкой области в квартире девятиэтажного дома произошел взрыв.

В больницу госпитализировали одного пострадавшего.

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Автор: Николай Кобылюк