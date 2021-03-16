Место взрыва в Боярке / dtp.kiev.ua
В городе Боярка под Киевом ночью прогремел сильный взрыв.
Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент произошел на улице Королюка. На месте образовалась большая воронка, повреждены автомобили рядом с местом взрыва. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
"Что взорвалось, пока неизвестно, но это не граната", - указывается в сообщении.
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