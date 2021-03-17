Подозреваемый хотел убить бывшую возлюбленную, но не дошел до места преступления, говорят в полиции.

Правоохранители провели многочисленные экспертизы, исследуя обстоятельства трагедии в Боярке Киевской области, и пришли к некоторым выводам.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на полученные данные ГУ Нацполиции в Киевской области.

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По данным следователей, накануне взрыва у места происшествия свидетели видели мужчину, прибывшего туда на такси с красной канистрой. Им оказался 34-летний крымчанин, который после оккупации полуострова переехал в Киев.

В канистре было около пяти килограммов тротила; взрывчатку подозреваемый сделал собственноручно, говорят журналисты. Мужчина приехал в Боярку для убийства экс-возлюбленной. Накануне женщина отказалась возвращать после развода предоставленные им средства на покупку автомобиля и открытие бизнеса.

Однако до бывшей мужчина не дошел – взрывчатка рванула в его руках.

Правоохранители сравнивают силу взрыва с разрывом мины 120-го калибра.

Взрыв в Боярке: что известно

В Боярке под Киевом около 4 утра прогремел мощный взрыв.

В результате взрыва был поврежден трансформатор, линии электропередач, четыре автомобиля, окна и заборы пяти ближайших домов. На месте образовалась воронка.

По факту начато уголовное производство по статье УК об умышленном убийстве.

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Автор: Яна Ставская