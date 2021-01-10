Взрыв под Лубнами: на газопроводе продолжаются ремонтные работы

Для обеспечения пожарной безопасности на дежурстве остаются 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

На газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород», где вчера произошел взрыв с последующим горением, продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. «Для обеспечения пожарной безопасности остаются на дежурстве 9 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС», - говорится в сообщении. Читайте такжеВзрыв под Лубнами: восстановлено газоснабжение всех 17 населенных пунктов Взрыв на газопроводе под Лубнами: что известно 9 января в 15:50 в Лубенском районе Полтавской области в результате разгерметизации магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» произошел взрыв с последующим факельным горением. Жертв нет.

В результате отключения ГРС «Вишневое» было прекращено газоснабжение населенных пунктов Лазорки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельное, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец, Полунеевка, Казачье.

Сегодня, 10 января, газоснабжения ко всем населенным пунктам было восстановлено. Всего без газа находились 2 тыс. 914 домохозяйств.

Факельного горения на газопроводе не наблюдается с примерно 9 часов утра. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Юлия Петриченко

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